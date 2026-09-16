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Swedbank soutenue par des propos favorables de Deutsche Bank
information fournie par AOF 16/09/2026 à 10:15
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(Zonebourse.com) - Swedbank gagne 1% à 395 SEK à Stockholm, soutenue par des propos favorables de Deutsche Bank, qui réaffirme sa recommandation "achat" et relève son objectif de cours de 388 à 419 SEK, dans le cadre plus général d'une note consacrée aux banques nordiques.

"Les banques nordiques continuent de se négocier avec une prime par rapport au secteur bancaire européen au sens large, soutenues par une efficacité des coûts et une qualité d'actifs supérieures, ainsi que par de solides profils de rendement du capital", note l'établissement allemand.

Cependant, Deutsche Bank considère que cet écart s'est nettement réduit, car l'amélioration de la rentabilité et de la dynamique des bénéfices ailleurs a soutenu une revalorisation plus large du secteur, réduisant ainsi, dans une certaine mesure, l'attrait relatif des valeurs nordiques.

"Notre analyse suggère que la prime globale nordique en termes de PE (cours sur BPA) s'est réduite à 13%, contre une moyenne sur cinq ans de 18%, et un écart encore plus marqué pour le ratio P/BV, qui s'établit actuellement à 15%, contre une moyenne sur cinq ans de 39%", précise la banque germanique.

"Actuellement négociée avec une prime plus modérée, tout en maintenant des niveaux de rentabilité attractifs et des rendements solides, Nordea constitue notre premier choix nordique", ajoute Deutsche Bank, qui reste à "achat" sur ce titre, avec un objectif de cours porté de 19 EUR à 20 EUR.

Elle réitère également une recommandation "achat" sur Danske Bank, avec un objectif de cours rehaussé à 409 DKK, et maintient ses recommandations "conserver" sur DNB, avec une cible portée à 307 NOK, SEB, avec une cible portée à 197 SEK, et Handelsbanken, avec une cible portée à 140 SEK.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/09/2026 à 10:15:00.

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