Swedbank augmente son dividende après la clôture de l'enquête sur le blanchiment d'argent

Versement d'un dividende spécial après la clôture de l'enquête du DOJ

Bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes

L'économie des marchés intérieurs se développe bien

Le groupe bancaire suédois Swedbank SWEDa.ST a dépassé les prévisions de bénéfices d'exploitation du quatrième trimestre jeudi et a proposé un dividende annuel plus élevé que prévu après la fin d'une enquête américaine sur le blanchiment d'argent, ce qui signifie qu'il n'a pas eu à détenir de capital supplémentaire.

La plus grande banque hypothécaire de Suède a proposé un dividende annuel de 29,80 couronnes par action, y compris un dividende spécial de 9,35 couronnes, en hausse par rapport aux 21,70 couronnes par action d'il y a un an et au-dessus des 19,63 couronnes par action prévues par les analystes.

En janvier, le ministère américain de la justice a clos une enquête sur des allégations de blanchiment d'argent sans imposer d'amende, ce qui a fait grimper les actions de Swedbank de plus de 5 % et a éliminé la plus grande menace juridique à laquelle la banque ait été confrontée depuis des années.

"Nous avons connu une grande incertitude et nous avons donc détenu plus de capital que nécessaire. Aujourd'hui, l'incertitude a diminué et la banque a donc décidé de verser un dividende supplémentaire", a déclaré Jens Henriksson, directeur général de la banque, aux journalistes.

L'enquête du ministère de la justice s'inscrit dans le cadre des problèmes juridiques de Swedbank liés au vaste scandale de blanchiment d'argent dans la Baltique, qui a d'abord éclaté à la Danske Bank. Les analystes craignaient que Swedbank ne doive faire face à une lourde pénalité américaine, Citi estimant l'amende à 6 milliards de couronnes suédoises (652 millions de dollars) en 2026.

Les actions de Swedbank étaient en hausse de 1,4 % à 8 h 13 GMT et ont augmenté de près de 10 % depuis le début de l'année.

La banque a déclaré dans un communiqué que son bénéfice d'exploitation était tombé à 11,07 milliards de couronnes suédoises au quatrième trimestre, contre 11,89 milliards il y a un an, mais qu'il était supérieur à la prévision moyenne de 10,26 milliards d'après un sondage d'analystes de la LSEG.

Les banques suédoises ont vu leurs revenus affectés par la baisse des taux d'intérêt de la banque centrale, mais Jens Henriksson a déclaré que l'économie des marchés d'origine de la banque - la Suède et les trois États baltes - se développait bien.

"L'économie est plus résistante que prévu, malgré les tarifs douaniers et l'incertitude géopolitique", a-t-il déclaré.

Swedbank, dont les rivaux comprennent SEB SEBa.ST , Handelsbanken SHBa.ST et Nordea NDAFI.HE , a déclaré que ses revenus d'intérêts, qui comprennent les revenus des hypothèques, ont chuté à 10,78 milliards de couronnes contre 12,27 milliards il y a un an, juste au-dessus des 10,67 milliards prévus par les analystes.

SEB et Nordea ont tous deux annoncé des bénéfices du quatrième trimestre inférieurs aux attentes du marché plus tôt dans la journée de jeudi.