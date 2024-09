Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Swatch: le titre chute, un analyste dégrade sa note information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 17:00









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en repli de près de 3% pénalisé par la dégradation de Jefferies.



Le bureau d'analyses dégrade sa position sur Swatch de 'conserver' à 'sous-performance' avec un objectif de cours abaissé de 29% à 120 francs suisses, pointant une rentrée 'mouvementée pour le luxe', avec des prévisions sectorielles abaissées au cours du mois dernier.



Pour sa part, le broker réduit ses hypothèses d'EBIT 2025 pour le secteur à des niveaux inférieurs de plus de 5% aux estimations récemment actualisées (et de plus de 7% aux consensus publiés).



Concernant Swatch plus spécifiquement, Jefferies met en avant une exposition excessive au milieu de gamme et à l'ensemble chinois, ainsi que des projections désormais inférieures de 14% au consensus récent.





Valeurs associées THE SWATCH GRP 30,00 CHF Swiss EBS Stocks -3,38%