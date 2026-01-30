Swatch-Bénéfice d'exploitation 2025 manque les attentes, CA meilleur que prévu

30 janvier - Swatch UHR.S a fait état vendredi d'un bénéfice d'exploitation annuel manquant les attentes des analystes, freiné par une faible utilisation de ses capacités et sa décision de maintenir ses usines en activité afin de se préparer à la demande future, malgré un chiffre d'affaires meilleur que prévu.

L'horloger suisse a réalisé un bénéfice avant intérêts et impôts de 135 millions de francs suisses (147,35 millions d'euros), soit inférieur aux attentes des analystes interrogés par LSEG qui tablaient sur 201,3 millions de francs.

Il a fait état d'un résultat opérationnel "fortement négatif" dans son segment production, après avoir choisi de maintenir ses capacités de production et ses emplois afin de pouvoir répondre à la demande future.

Le fabricant de montres a déclaré que son chiffre d'affaires global s'est établi à 6,28 milliards de francs suisses (6,86 milliards d'euros) l'année dernière, soit légèrement supérieur aux estimations des analystes interrogés par LSEG qui tablaient sur 6,19 milliards de francs.

Le groupe a déclaré avoir constaté en janvier la poursuite de la dynamique positive observée au second semestre 2025, ajoutant qu'il s'attendait à une croissance substantielle de la demande de montres dans toutes les gammes de prix en 2026.

L'horloger suisse a déclaré avoir atteint une marge d'exploitation de 2,1% en 2025, nettement inférieure aux 3,4% attendus par les analystes.

Swatch a par ailleurs indiqué que sa région Amériques avait enregistré une croissance de près de 20% de ses ventes en 2025, en progression constante malgré les droits de douane américains.

(Rédigé par Marleen Käsebier et Bernadette Hogg ; version française Coralie Lamarque ; édité par)