Swarmer chute après avoir grimpé de 1 000 % depuis ses débuts sur le Nasdaq cette semaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Les actions de la société de logiciels pour l'autonomie des drones Swarmer SWMR.O chutent de 10 % à 49,49 $ avant le marché

** L'action s'est repliée après une hausse fulgurante de 1 000 % au cours de ses deux premiers jours de cotation, qui a fait grimper sa valeur de marché à 679,17 millions de dollars à la dernière clôture

** Mardi, SWMR a ouvert à 13 dollars sur le Nasdaq, contre un prix d'introduction en bourse de 5 dollars , et a clôturé à 31 dollars, ce qui valorise l'entreprise de logiciels de drones axée sur l'Ukraine

** La société a levé des fonds en offrant 3 millions d'actions, avec l'intention d'utiliser les recettes pour développer les capacités des produits, intégrer les logiciels avec le matériel des fabricants de drones, embaucher du personnel et répondre aux besoins généraux de l'entreprise