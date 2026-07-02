Suzhou Ribo franchit une première étape importante dans le cadre de son partenariat avec Madrigal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 juillet - ** Les actions de Suzhou Ribo Life Science 6938.HK ont bondi de 10,7% pour atteindre 51,9 HK$, leur plus haut niveau depuis le 9 juin
** Le développeur chinois d’oligonucléotides est en passe d’enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis le 1er avril ** La société annonce avoir franchi une étape clé avec la désignation d’un premier candidat-médicament dans le cadre de son partenariat avec Madrigal Pharmaceuticals Inc. MDGL.O visant à faire progresser des thérapies ARN de pointe pour les maladies hépatiques, en particulier la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH)
** La société et Madrigal ont pour objectif de développer un médicament à base d’ARNsi prometteur en utilisant la plateforme RiboGalSTAR de la société, ciblant spécifiquement le foie, afin d’offrir des traitements plus ciblés et plus efficaces aux patients atteints de MASH - co
** La MASH est une maladie hépatique grave pouvant évoluer vers une cirrhose, une insuffisance hépatique, un cancer du foie, la nécessité d’une transplantation hépatique et une mortalité prématurée
** Depuis son introduction en bourse le 9 janvier, l’action Suzhou Ribo a perdu 13,7% par rapport à son prix d’offre
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