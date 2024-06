Sustainable Finance Newsletter - Les 15 cents du dollar de l'Amérique noire

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Ross Kerber

De nombreuses institutions publiques et commerciales ont promis de grands changements après l 'assassinat de George Floyd par la police en 2020 . Ces bonnes intentions ont souvent été confrontées à des défis dans la pratique, comme l'ont montré divers comptes rendus .

Le reportage le plus ambitieux que j'ai vu sur ce sujet est peut-être un nouveau livre centré sur un projet basé à Atlanta pour lancer une nouvelle institution financière pour les clients noirs, et sur le contexte de sa création.

Vous pouvez lire ci-dessous mon entretien avec Louise Story, coauteur de l'ouvrage. Cette semaine, j'ai également inclus des liens vers notre couverture de la prochaine assemblée générale annuelle de Tesla et une mise en garde du fabricant de puces taïwanais TSMC.

Les 15 cents du dollar de l'Amérique noire Le titre du nouveau livre "Fifteen Cents on the Dollar" fait référence au ratio de richesse des ménages entre les familles noires et les familles blanches aux États-Unis. Il est truffé de statistiques et d'études à l'appui de son sous-titre, "How Americans Made the Black-White Wealth Gap" (Comment les Américains ont creusé l'écart de richesse entre Noirs et Blancs)

Les coauteurs Louise Story et Ebony Reed, journalistes d'affaires et vétérans du Wall Street Journal, présentent un récit convaincant sur une série d'individus liés à la création d'une nouvelle institution financière basée à Atlanta, connue aujourd'hui sous le nom de Greenwood .

Lancée en 2020 au cours d'une conversation nationale sur le racisme et l'inégalité, elle a été nommée d'après une communauté de l'Oklahoma d'abord connue sous le nom de "Black Wall Street", plus tard le site d'un massacre racial. Parmi les fondateurs de Greenwood figurent le rappeur Killer Mike et l'ancien maire d'Atlanta Andrew Young.

Mais quatre ans plus tard, les auteurs ont constaté que Greenwood n'est toujours pas au service de la communauté noire. Voici la transcription d'une conversation que j'ai eue avec M. Story lundi, modifiée pour des raisons de longueur et de clarté:

Q: Tout au long du livre, vous évoquez les débats sur la question de savoir si les Noirs devraient s'intégrer dans le système financier dominé par les Blancs ou en rester séparés, pour faire circuler leur propre argent. Vous ne prenez pas vraiment position sur cette question, n'est-ce pas?

HISTOIRE: C'est vrai, nous prenons très peu de positions dans le livre parce que ce que nous essayons de faire, c'est de fournir aux gens des informations qui les amènent à penser différemment et à remettre les choses en question. Nous essayons de présenter les données et les histoires et d'amener les gens à s'interroger sur beaucoup de choses.

Q: Comment le livre a-t-il vu le jour?

HISTOIRE: En 2020, alors que de nombreuses personnes dans la société parlaient d'équité raciale après l'assassinat de George Floyd, Ebony et moi avons parlé des engagements pris par les entreprises sur le site , nous avons parlé des données économiques, nous avons parlé de toutes sortes de choses, puis nous avons commencé à parler de nos propres vies.

HISTOIRE: Nous avons identifié certaines choses qui étaient différentes pour chacun d'entre nous et qui étaient liées à la race. Cela nous a ouvert les yeux et lorsque nous avons réalisé qu'il n'existait pas d'ouvrage complet sur l'écart de richesse entre les Noirs et les Blancs depuis l'époque contemporaine, nous avons décidé de l'écrire.

Q: Le débat sur l'intégration ou la séparation doit être en quelque sorte universel parmi les autres groupes minoritaires?

STORY: Je pense que de nombreux points sont pertinents pour les discussions sur l'exclusivité au sein de toute une série de groupes. Par exemple, les femmes devraient-elles participer à des groupes de réseautage pour femmes? Ou doivent-elles rester avec les hommes? La question de savoir si un groupe qui n'a pas été le groupe dominant au pouvoir doit progresser en travaillant avec son propre groupe plutôt qu'en s'intégrant au système de pouvoir est une question courante.

Q: Vos reportages sur Greenwood sont devenus assez sceptiques. Par exemple, plutôt que d'opérer comme une banque traditionnelle, assurée par le gouvernement fédéral, Greenwood s'est associée à une branche d'une banque cotée en bourse dans l'État de Washington , dont les cadres supérieurs étaient tous blancs.

HISTOIRE: Nous avons commencé par être très positifs et pleins d'espoir quant à ce que Greenwood ferait pour combler les écarts de richesse entre les races, et nous sommes restés ouverts d'esprit tout au long de notre reportage. Nous avons constaté que de nombreux clients s'inquiétaient du fait que ce qu'ils faisaient ne semblait pas correspondre à leur mission et à leur marketing. Nombre d'entre eux pensaient à l'origine que si l'on essayait de s'attaquer à l'écart de richesse raciale, il fallait être une organisation entièrement centrée sur les Noirs.

RÉCIT: Lorsque nous avons discuté avec Greenwood, ils nous ont expliqué qu'il serait en fait difficile de le faire, d'être entièrement centré sur les Noirs. Nous pensons donc que les personnes impliquées dans Greenwood avaient des intentions très positives, mais qu'il est très difficile de changer ce genre de choses, qu'il s'agisse de tout faire dans le cadre de ce que l'on appelle l'"économie noire" ou de s'associer à des capitaux blancs. Ce débat est très présent dans le livre.

