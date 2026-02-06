Suspension des travaux sur le projet de tunnel de New York, d'une valeur de 16 milliards de dollars

Les travaux ont été suspendus vendredi sur le projet de tunnel Hudson de la ville de New York, d'une valeur de 16 milliards de dollars, car l'administration du président Donald Trump a refusé de lever un gel de quatre mois sur le financement fédéral, a déclaré la Gateway Development Commission.

Les démocrates ont condamné vendredi la demande de Donald Trump de rebaptiser l'aéroport Washington Dulles et la Penn Station de New York en son nom en échange du déblocage de milliards de dollars pour le projet. Vendredi, un juge américain tiendra une audience sur la demande d'urgence de New York et du New Jersey pour forcer le rétablissement du financement. Gateway a déclaré que la suspension du projet entraînera l'inactivité de 1 000 travailleurs du secteur de la construction.