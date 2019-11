Suspension de la cotation du titre OXATIS

Suspension de la cotation du titre OXATISOxatis (ALOXA - FR0013328184) annonce aujourd'hui avoir demandé à Euronext la suspension de lacotation de ses actions sur Euronext Growth à compter du mercredi 27 novembre 2019, dans l'attentede la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis.A PROPOS D'OXATISLeader sur les solutions technologiques e-commerce en Europe, Oxatis offre à plus de 10 000 sites marchandsdes solutions de création de sites et de marketing en mode SaaS. Oxatis est implantée dans cinq payseuropéens (France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni). Oxatis est cotée depuis avril 2018 sur le marchéEuronext Growth - ALOXA.