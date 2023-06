Suspension de la cotation des actions et titres obligataires émis par ORPEA S.A, en lien avec la tenue ce jour des réunions des classes des porteurs d’OCEANE et des actionnaires aux fins de voter sur le plan de sauvegarde accélérée d’ORPEA S.A.

Reprise de cotation prévue suite à la publication sur le site Internet de la société du résultat des votes des classes de parties affectées



Conformément au Communiqué de Presse publié le 13 juin 2023, les porteurs d’OCEANE et les actionnaires réunis en classe de partie affectée sont appelés à voter ce jour sur le projet de plan de sauvegarde accélérée de la société ORPEA S.A.



La Société a de ce fait demandé à Euronext Paris et à la Bourse de Luxembourg la suspension de cotation de l’ensemble de ses instruments financiers, dans l’attente de la publication du résultat des votes des classes de parties affectées sur le plan de sauvegarde accélérée proposé par la Société.



