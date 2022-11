Suspension de cotation dans l'attente d'un communiqué de presse

NFTY (ALXP:ALNFT) a demandé à Euronext de suspendre la cotation de son titre (FR0010457531 – ALNFT) admis sur le marché Euronext Growth à compter de ce jour, dans l'attente d'un communiqué de presse.



A propos de NFTY



NFTY est la plateforme de marketing NFT et blockchain des marques. Avec une expertise de 20 ans du digital marketing et des milliers de clients servis, NFTY accompagne maintenant ses clients dans l’innovation et le développement produit, la publicité digitale, le marketing d’influence et la monétisation dans les nouveaux univers décentralisés.



Le groupe NFTY est basé à Lyon et compte 22 employés à fin décembre 2021. Son chiffre d’affaires 2021 s’élève à 8,1 millions d’euros. NFTY est coté sur le marché Euronext Growth Paris, groupe E2 “offre au public” (ALNFT / FR0010457531) et est éligible PEA et PEA-PME.



Plus d’informations sur : nfty.inc/fr/investisseurs

