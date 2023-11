Surveiller la croissance et l’inflation

Amundi

Découvrez les vues d'investissement d'Amundi pour novembre en 1 minute !

Les politiques monétaires, la croissance et, plus récemment, la situation géopolitique au Moyen-Orient ont été les principaux facteurs d'influence des marchés. Pour le début d'année, nous tablons sur une faible croissance et des perspectives incertaines pour l'inflation, en particulier concernant les composantes du prix de l'énergie

Les obligations peuvent être attrayantes

Les pressions sur la consommation et les capacités limitées des gouvernements devraient freiner la croissance dans les marchés développés. Le ralentissement de l'inflation devrait être favorable aux obligations d'Etat (surtout aux E.-U.) : elles sont susceptibles d'offrir des revenus attrayants.

Des opportunités dans les obligations d'entreprises de qualité

Les revenus sont attrayants mais les entreprises sont confrontées à un coût de refinancement plus élevé et au risque de ralentissement économique. Les investisseurs devraient privilégier les obligations de qualité, émises par des sociétés européennes aux bilans solides.

Rechercher les actions décotées américaines et japonaises

Nous sommes favorables à l'égard des valeurs décotées américaines et des entreprises dotées d'une gouvernance solide, au Japon par exemple. Nous privilégions aussi les sociétés en mesure de rémunérer leurs actionnaires avec de solides dividendes.

Marchés émergents : focus sur l'Inde

L'Inde se distingue en tant que grand marché intérieur, doté d'une main-d'œuvre de bonne qualité et de flux d'investissements étrangers. Les actions indiennes peuvent s'avérer intéressantes sur le long terme pour les investisseurs qui souhaitent profiter de l'essor d'une nouvelle puissance mondiale.

Les obligations et une approche diversifiée pour faire face aux turbulences

En cette période incertaine, il convient de privilégier les obligations de qualité, les actifs monétaires et les obligations d'entreprises. Les investisseurs devraient aussi conserver un portefeuille bien diversifié (l'or par exemple) et chercher à tirer parti de certaines opportunités sur les marches émergents, telle l'Inde.