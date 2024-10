Surtaxation du secteur des jeux: les casinos s'alarment du projet du gouvernement

(AOF) - L'association Casinos de France dénonce le projet de hausse de la taxation des entreprises du jeu d'argent et de hasard comme " une attaque directe sur l'emploi, l'animation culturelle et le financement des collectivités locales ". Elle affirme que la filière des casinos et clubs de jeux verse déjà plus d'1,5 milliard d'euros annuellement au budget de l'Etat et des collectivités locales, soit un prélèvement record de près de 57% du produit brut des jeux (chiffres d'affaires) .

Cette augmentation des prélèvements sociaux, combinée à une pression fiscale déjà écrasante, " menace directement 45 000 emplois que notre secteur soutient dans 63 départements ". Elle "fragiliserait davantage la viabilité des casinos en France, provoquant une baisse des recettes fiscales et de probables fermetures d'établissements, avec des conséquences désastreuses pour l'emploi et les finances publiques locales".

S'agissant des clubs de jeux à Paris, le projet de taxation "signerait purement et simplement leur arrêt de mort", poursuit l'association : il rendrait ces établissements "non viables économiquement, menaçant directement près de 1 500 emplois parisiens".

Casinos de France, avec l'Acif (Association des Casinos indépendants français), demande au gouvernement de "reconsidérer ce projet qui entraînerait des conséquences irréversibles tant dans les territoires qu'à Paris".