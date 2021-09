Surperformance des centres commerciaux de plein air de FREY

Revenus locatifs : 32,4 M€ (+21%)

Taux d’encaissement S1 2021 : 84%

Excellent taux d’occupation : 97,8%

Résultat opérationnel courant : 23,0 M€ (+44%)



ANR EPRA NTA : 31,2 € par action (-2,2% vs fin 2020) après prise en compte du versement du dividende de 1,50 €/action en juin



Ratio LTV DI : 35,4%

Liquidité disponible : 182,8 M€



FREY confirme sa démarche responsable et pionnière en devenant la 1ère foncière française à adopter le statut de société à mission et la 1ère société cotée obtenant la très exigeante certification internationale B Corp



« FREY poursuit sa stratégie de façon très active malgré un contexte toujours perturbé par la crise sanitaire. L’impact très limité sur la collecte de nos loyers, la livraison de plus de 100 000 m2 pleinement commercialisés, sont la démonstration de la pertinence de nos centres commerciaux de plein air : plus durables, plus pratiques, plus conviviaux pour les consommateurs et plus frugaux pour les commerçants. Ce semestre nous aura également permis de transformer FREY en entreprise à mission et d’obtenir la très exigeante certification B Corp, une première en France pour une société cotée. Nous donnons ainsi à toutes nos parties prenantes la garantie du niveau d’excellence de nos engagements ESG mais aussi de toujours développer, investir et gérer un commerce au service de l’intérêt collectif. » Antoine Frey, Président-Directeur Général de FREY.