Suravenir intègre dans sa gamme de fonds le FCPR Elevation Miriad Vie

(AOF) - Suravenir, filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa, intègre dans sa gamme de fonds non cotés, la gamme Tremplin, le FCPR Elevation Miriad Vie. Ce nouveau fonds, géré par Elevation Capital Partners, la société de gestion en private equity du Groupe Inter Invest, "permettra aux assurés d’accéder à une offre innovante de fonds non cotés, tournée vers l’économie réelle", précise un communiqué.

Pour intégrer la gamme Tremplin, le FCPR Elevation Miriad Vie, fonds " evergreen " (perpétuel, sans durée de vie limitée) ayant une stratégie d'investissement permettant d'accéder à un portefeuille diversifié de fonds professionnels de capital investissement internationaux en architecture ouverte, s'est conformé aux exigences de la politique de référencement des unités de compte de Suravenir.

Il est ainsi classifié article 8 selon la réglementation européenne SFDR.

La stratégie du FCPR Elevation Miriad Vie est déjà éprouvée avec plus de 160 millions d'euros collectés au 31 août 2024 à travers ses fonds fermés réservés aux investisseurs avertis, le FPCI Elevation Miriad, 1ermillésime de la gamme fonds de fonds d'Elevation Capital Partners, et le FPCI Elevation Miriad II, second millésime en cours de levée.