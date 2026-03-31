Sur le marché des troubles du sommeil, Eli Lilly vise Centessa pour $7,8 milliards

Eli Lilly LLY.N a annoncé mardi son intention d'acquérir Centessa Pharmaceuticals 260y.F dans une transaction valorisée à 7,8 milliards de dollars (6,78 milliards d'euros), le laboratoire pharmaceutique américain cherchant à diversifier son portefeuille au-delà des traitements métaboliques et à se développer dans le domaine des troubles du sommeil.

La société britannique Centessa développe une nouvelle classe de traitements ciblant l'orexine, une molécule cérébrale qui régule le cycle veille-sommeil. Son médicament phare, le cleminorexton, fait actuellement l'objet d'essais cliniques de phase intermédiaire pour le traitement de la narcolepsie et de l'hypersomnie idiopathique, des troubles provoquant une somnolence diurne excessive.

Le marché de la narcolepsie, actuellement estimé à 2,5 milliards de dollars, pourrait s’élargir avec l’arrivée des agonistes de l’orexine, a déclaré l’analyste d’Oppenheimer Kostas Biliouris dans une note.

"Johnson & Johnson JNJ.N a également récemment exprimé le souhait d’étendre sa franchise en neurosciences et pourrait constituer un soumissionnaire concurrent", a-t-il ajouté.

Lilly a proposé 38 dollars par titre en numéraire, soit une prime de 37,8% par rapport au dernier cours de clôture de l'action Centessa cotée aux États-Unis. L'action de Centessa a bondi de 46% dans les échanges avant Bourse.

Le groupe américain offre également un droit de valeur conditionnelle (CVR) non transférable d’environ 9 dollars par action, représentant environ 1,5 milliard de dollars.

La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre.

Il s’agit de l’opération la plus importante de Lilly depuis le rachat de Loxo Oncology en 2019 pour environ 8 milliards de dollars.

Eli Lilly, qui a atteint une valorisation de mille milliards de dollars l’an dernier grâce au succès de ses traitements contre l’obésité, multiplie les investissements pour renforcer d’autres segments de son portefeuille.

Cette année, le laboratoire a acquis Orna Therapeutics pour 2,4 milliards de dollars afin de développer ses capacités de thérapie cellulaire de nouvelle génération, et a déboursé plus d’un milliard pour racheter le développeur de médicaments contre les maladies auto-immunes Ventyx Biosciences.

Le portefeuille de Centessa comprend également d'autres traitements en phase clinique et préclinique susceptibles de traiter un éventail plus large de troubles neurologiques et neuropsychiatriques, ont déclaré les sociétés.

(Reportage Sneha S K, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)