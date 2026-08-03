Supernus s'envole grâce à la fusion avec Indivior et à un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 août - ** Les actions de Supernus Pharmaceuticals SUPN.O progressent de 16,5 % à 52 dollars en pré-ouverture ** La société va fusionner avec Indivior Pharmaceuticals

INDV.O pour créer une société biopharmaceutique diversifiée spécialisée dans le système nerveux central

** Les actionnaires d’INDV recevront un dividende spécial en espèces unique d’un montant total de 1,0 milliard de dollars avant la finalisation de l’opération; les actionnaires de SUPN recevront 1,5401 action INDV par action SUPN

** La nouvelle entité s’appellera Supernus et sera dirigée par l’actuel directeur général de SUPN, Jack Khattar

** La finalisation de l'opération est prévue au quatrième trimestre 2026

** La société affiche un chiffre d’affaires de 219,06 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 204,96 millions de dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 10,2 % depuis le début de l'année