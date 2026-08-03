Supernus et Indivior fusionnent pour renforcer leur portefeuille de médicaments destinés aux neurosciences

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Supernus Pharmaceuticals SUPN.O et Indivior Pharmaceuticals INDV.O ont annoncé lundi avoir conclu un accord de fusion entièrement en actions qui donnerait naissance à une société affichant un chiffre d'affaires annuel d'environ 2,2 milliards de dollars et disposant d'un portefeuille de médicaments destinés au traitement des troubles neurologiques, psychiatriques et liés à la dépendance.

Les actions de Supernus ont progressé de plus de 20 % et celles d’Indivior de près de 10 % lors des échanges avant l’ouverture de la Bourse.

* La société issue de la fusion disposera de 11 médicaments commercialisés pour traiter des pathologies telles que la dépendance aux opiacés, l’épilepsie, la migraine, la maladie de Parkinson et le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Les deux sociétés prévoient des économies annuelles d’environ 125 millions de dollars.

* Les actionnaires de Supernus recevront 1,5401 action Indivior pour chaque action détenue. Les actionnaires d’Indivior détiendront environ 56,5 % de la société issue de la fusion, tandis que les actionnaires de Supernus détiendront le reste.

* Les actionnaires d’Indivior recevront également un dividende spécial en espèces d’un milliard de dollars juste avant la finalisation de la fusion. Les deux sociétés prévoient de financer 650 millions de dollars de ce dividende par un nouvel emprunt et le reste à l’aide de leur trésorerie existante.

* La société issue de la fusion s’appellera Supernus, Inc. et sera dirigée par Jack Khattar, directeur général de Supernus, ont indiqué les deux sociétés. Ensemble, elles devraient afficher une dette nette d’environ 878 millions de dollars.

* La société sera dotée d’un conseil d’administration composé de huit membres, dont quatre administrateurs issus de chaque société.

* La fusion devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026, sous réserve de l’approbation des actionnaires et des autorités réglementaires, ainsi que d’autres conditions de clôture.