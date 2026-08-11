Supermicro bondit, ses marges et ses commandes éclipsent des ventes décevantes

Le fabricant californien de serveurs et de solutions intégrées pour les centres de données bondissait d'environ 7% dans les échanges postérieurs à la clôture, après des résultats trimestriels contrastés mais assortis de perspectives particulièrement vigoureuses.

Au quatrième trimestre de son exercice 2026, Super Micro Computer a dégagé un chiffre d'affaires de 11,12 MdsUSD, en hausse de 93% sur un an, mais inférieur aux 11,6 MdsUSD attendus. Le bénéfice ajusté par action a en revanche atteint 1,70 dollar, contre un consensus proche de 0,92 dollar, tandis que le bénéfice net a été multiplié par six à 1,18 MdUSD.

La principale surprise provient de la marge brute, remontée à 17,5% contre 9,9% au trimestre précédent et une prévision initiale comprise entre 8,2% et 8,4%. Supermicro attribue cette amélioration à un mix plus favorable de clients et de produits, notamment à l'adoption de ses solutions intégrées pour centres de données. Le directeur général Charles Liang a également indiqué que le groupe avait ajouté plusieurs centaines de clients et enregistré plus de 60 MdsUSD de nouvelles commandes, portant son carnet à un niveau record.

Les prévisions traduisent la vigueur persistante des dépenses consacrées aux infrastructures d'IA, avec des revenus attendus entre 14,5 et 15,5 MdsUSD au trimestre en cours, puis entre 65 et 72 MdsUSD sur l'ensemble de l'exercice 2027. Plusieurs éléments invitent néanmoins à nuancer cette accélération : le BPA ajusté devrait retomber entre 1,01 et 1,10 dollar au premier trimestre, ce qui suggère une normalisation des marges, tandis que Supermicro a consommé 6,8 MdsUSD de trésorerie opérationnelle sur l'exercice écoulé.