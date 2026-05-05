Super Micro surfe sur des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** L'action Super Micro Computer SMCI.O a progressé de 13,6% pour atteindre 31,6 $ en séance prolongée

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, misant sur une forte demande pour ses serveurs d'intelligence artificielle

** SMCI table sur un chiffre d'affaires au quatrième trimestre compris entre 11 et 12,5 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 11,07 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** S'attend à un bénéfice par action ajusté au quatrième trimestre compris entre 65 et 79 cents, supérieur aux prévisions de 55 cents par action

** Affiche un chiffre d'affaires de 10,24 milliards de dollars au troisième trimestre, contre des estimations de 12,33 milliards de dollars

** Le cours cible médian des 20 courtiers couvrant le titre est de 35 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait reculé d'environ 5% depuis le début de l'année