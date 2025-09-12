 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Super Micro progresse après avoir commencé à livrer des systèmes Nvidia
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 11:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 septembre - ** Les actions de Super Micro Computer

SMCI.O augmentent de 5,9 % à 46,54 $ dans les échanges de pré-marché après que le fabricant de serveurs d'intelligence artificielle ait commencé à livrer des volumes de systèmes ultra Blackwell de Nvidia NVDA.O

** SMCI déclare avoir livré des systèmes NVIDIA HGX B300 et NVL72 GB300 prêts à l'emploi (PnP) dans le monde entier

** Il s'agit de systèmes informatiques créés pour faire tourner des outils d'intelligence artificielle et utilisés par les entreprises pour former et faire tourner des modèles d'intelligence artificielle plus rapidement et plus efficacement

** La société fournit des solutions prévalidées et prêtes à l'emploi à l'échelle du système, du rack et du centre de données, permettant aux usines d'IA de se déployer rapidement et aidant nos clients à être à la pointe de l'IA - Charles Liang, directeur général de Supermicro

** 7 des 19 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter", 9 à "conserver" et 3 à "vendre"; leur estimation médiane est de 49 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 44,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

NVIDIA
177,1700 USD NASDAQ -0,09%
SUPER MICRO
43,9500 USD NASDAQ +0,09%
