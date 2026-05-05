 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Super Micro prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions, son action grimpe
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 22:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours de l'action, ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 6 et 7)

Super Micro Computer SMCI.O a annoncé mardi des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour le quatrième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, misant sur une forte demande pour ses serveurs d'intelligence artificielle, ce qui a fait grimper le cours de l'action de 17 % en séance prolongée.

Le fabricant de serveurs a été l'un des principaux bénéficiaires de l'essor de l'IA, sa capacité à concevoir et à livrer rapidement des serveurs personnalisés et hautement performants en faisant un fournisseur de choix pour les opérateurs de centres de données et les start-ups spécialisées dans l'IA.

“Grâce à l'ajout de nos nouvelles installations de fabrication américaines dans la Silicon Valley, nous sommes extrêmement bien placés pour répondre à la demande massive dans divers secteurs de l'IA et des entreprises”, a déclaré le directeur général Charles Liang dans un communiqué.

La société prévoit un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre compris entre 11 et 12,5 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 11,07 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Super Micro prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 65 et 79 cents pour le quatrième trimestre, supérieur aux prévisions de 55 cents par action.

Ces prévisions interviennent alors que les dépenses combinées en IA des géants de la Big Tech Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O et Meta Platforms META.O devraient désormais dépasser les 700 milliards de dollars cette année.

La demande a été forte pour les racks de serveurs de Super Micro optimisés pour les processeurs IA de Nvidia NVDA.O . Les relations étroites de l'entreprise avec le leader des puces IA lui ont permis d'accéder en avant-première aux nouvelles puces.

Pour le troisième trimestre clos le 31 mars, Super Micro a affiché un chiffre d'affaires de 10,24 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 122 % par rapport à la même période l'année dernière, mais en deçà des estimations de 12,33 milliards de dollars.

Valeurs associées

ALPHABET-A
388,4300 USD NASDAQ +1,35%
AMAZON.COM
273,5500 USD NASDAQ +0,55%
META PLATFORMS
604,9600 USD NASDAQ -0,90%
MICROSOFT
411,3800 USD NASDAQ -0,54%
NVIDIA
196,5000 USD NASDAQ -1,00%
SUPER MICRO
27,8300 USD NASDAQ -0,32%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank