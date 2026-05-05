Super Micro prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions, son action grimpe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours de l'action, ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 6 et 7)

Super Micro Computer SMCI.O a annoncé mardi des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour le quatrième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, misant sur une forte demande pour ses serveurs d'intelligence artificielle, ce qui a fait grimper le cours de l'action de 17 % en séance prolongée.

Le fabricant de serveurs a été l'un des principaux bénéficiaires de l'essor de l'IA, sa capacité à concevoir et à livrer rapidement des serveurs personnalisés et hautement performants en faisant un fournisseur de choix pour les opérateurs de centres de données et les start-ups spécialisées dans l'IA.

“Grâce à l'ajout de nos nouvelles installations de fabrication américaines dans la Silicon Valley, nous sommes extrêmement bien placés pour répondre à la demande massive dans divers secteurs de l'IA et des entreprises”, a déclaré le directeur général Charles Liang dans un communiqué.

La société prévoit un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre compris entre 11 et 12,5 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 11,07 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Super Micro prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 65 et 79 cents pour le quatrième trimestre, supérieur aux prévisions de 55 cents par action.

Ces prévisions interviennent alors que les dépenses combinées en IA des géants de la Big Tech Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O et Meta Platforms META.O devraient désormais dépasser les 700 milliards de dollars cette année.

La demande a été forte pour les racks de serveurs de Super Micro optimisés pour les processeurs IA de Nvidia NVDA.O . Les relations étroites de l'entreprise avec le leader des puces IA lui ont permis d'accéder en avant-première aux nouvelles puces.

Pour le troisième trimestre clos le 31 mars, Super Micro a affiché un chiffre d'affaires de 10,24 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 122 % par rapport à la même période l'année dernière, mais en deçà des estimations de 12,33 milliards de dollars.