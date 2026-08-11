Super Micro prévoit un chiffre d'affaires annuel en hausse grâce à l'adoption de ses solutions par les centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de la direction aux paragraphes 7 et 10) par Juby Babu

Super Micro Computer SMCI.O a annoncé mardi un chiffre d’affaires prévisionnel pour l’exercice 2027 supérieur aux attentes de Wall Street, pariant que la forte demande pour ses serveurs optimisés pour l’IA alimenterait une nouvelle année de croissance, ce qui a fait grimper son action de 7 % en séance prolongée.

Le fabricant de serveurs a tiré profit de la course à l’équipement des centres de données pour l’IA générative, grâce à ses liens étroits avec les fabricants de puces et à sa réputation de rapidité de mise sur le marché.

Les entreprises spécialisées dans les infrastructures d’IA ont vu la demande exploser, les sociétés technologiques et de cloud computing intensifiant leurs investissements dans les centres de données pour prendre en charge les applications d’IA.

Les géants de la technologie ont indiqué que les dépenses consacrées à l’IA ne ralentiraient pas, les investissements combinés devant dépasser les 730 milliards de dollars cette année.

Super Micro table sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 65 et 72 milliards de dollars, supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 52,50 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Les marges brutes pour le quatrième trimestre clos le 30 juin se sont établies à 17,5 %, dépassant l’estimation préliminaire de Super Micro (15 % à 17 %) ainsi que ses prévisions initiales (8,2 % à 8,4 %).

Lors d’une conférence téléphonique post-publication des résultats, le directeur financier David Weigand a attribué cette amélioration par rapport au trimestre précédent à une composition de la clientèle et à une gamme de produits plus favorable que prévu, notamment grâce au report de plusieurs contrats au premier trimestre.

« L’amélioration des marges alors que le volume devrait presque doubler au prochain trimestre suggère que l’entreprise dispose d’une marge de manœuvre opérationnelle et qu’elle n’est pas confrontée aux contraintes qui pèsent sur l’ensemble du secteur », a déclaré Gadjo Sevilla, analyste senior chez eMarketer.

Le fait que les marges dépassent les prévisions de Super Micro et que les perspectives soient supérieures aux attentes indique que « le scepticisme quant à la reprise des marges est balayé par des chiffres concrets plutôt que par des promesses ».

Le chiffre d’affaires a presque doublé pour atteindre 11,12 milliards de dollars au quatrième trimestre, un chiffre inférieur aux estimations de 11,55 milliards de dollars et situé dans la fourchette basse des prévisions antérieures de Super Micro, comprises entre 11 et 12,5 milliards de dollars, comme annoncé en juillet. Le directeur général Charles Liang a attribué cette situation à des retards à court terme de la part des clients dans les domaines de l’alimentation électrique, du refroidissement et des réseaux.

Au cours de l’exercice 2026, Super Micro comptait neuf clients générant chacun plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires, contre quatre un an plus tôt.