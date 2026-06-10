Super Micro prépare jusqu'à 7 milliards de dollars de financement pour soutenir l'essor de l'IA

Super Micro Computer a annoncé un vaste plan de financement pouvant atteindre 7 milliards de dollars afin de répondre à la forte demande pour ses serveurs destinés à l'intelligence artificielle. Le groupe prévoit d'utiliser les fonds pour soutenir un carnet de commandes évalué à 39 milliards de dollars ainsi que pour couvrir ses besoins généraux de financement. Cette initiative intervient alors que les investissements dans les infrastructures d'IA continuent d'accélérer à l'échelle mondiale.

L'opération comprend jusqu'à 5 milliards de dollars d'émissions publiques, dont 1,25 milliard de dollars en actions ordinaires et 3,75 milliards de dollars sous forme de titres liés à des actions préférentielles. Les banques participant à l'opération disposeront également d'une option de surallocation de 30 jours leur permettant d'acquérir des titres supplémentaires. En parallèle, l'entreprise prévoit un programme de vente d'actions sur le marché pouvant atteindre 2 milliards de dollars.

Les investisseurs ont réagi négativement à cette annonce, craignant l'effet dilutif d'une augmentation de capital de cette ampleur. L'action Super Micro recule de plus de 24% durant la séance de Wall Street. Malgré cette réaction, le groupe cherche à sécuriser les ressources financières nécessaires pour accompagner la croissance rapide du marché des serveurs d'IA et répondre à une demande qui reste particulièrement soutenue.