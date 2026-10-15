Super Micro nomme Mark Long, ancien cadre de Western Digital, au poste de directeur financier

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(Ajoute des détails et du contexte)

Super Micro SMCI.O a nommé jeudi l'ancien cadre de Western Digital WDC.O , Mark Long, au poste de directeur financier, près de deux ans après avoir lancé une recherche pour pourvoir ce poste, dans un contexte de préoccupations concernant ses pratiques financières et comptables.

Cette nomination, qui prend effet immédiatement, remplace David Weigand, qui occupait le poste de directeur financier de la société depuis début 2021. David Weigand « se consacrera désormais à l’optimisation et à l’accélération » de l’activité, a indiqué Super Micro, sans préciser ses nouvelles fonctions.

Mark Long, qui rendra compte directement au directeur général de Super Micro, Charles Liang, a occupé le poste de directeur financier chez Western Digital jusqu’en 2019 et y supervisait la stratégie d’entreprise. Il a également cofondé Prime Impact Capital, une société d’investissement spécialisée dans les technologies.

En décembre 2024, Super Micro avait annoncé qu’elle rechercherait un nouveau directeur financier dans le cadre des recommandations issues d'un examen indépendant de ses pratiques comptables. Cet audit avait été réalisé après que l’auditeur de l’entreprise à l’époque eut émis des réserves concernant sa gouvernance, sa transparence et ses contrôles internes relatifs à l’information financière.

Les pratiques comptables de l’entreprise ont fait l’objet d’un examen minutieux en 2024 après que le vendeur à découvert Hindenburg Research eut accusé de « manipulation comptable », notamment de transactions non divulguées avec des parties liées et de manquements aux contrôles à l’exportation, ce qui a contraint l’entreprise à reporter la publication de ses comptes annuels.

Ces dernières années, Super Micro a été confrontée à plusieurs controverses juridiques et de gouvernance. Plus récemment, Ting-Wei "Willy" Sun, un sous-traitant de Super Micro, a plaidé coupable de quatre chefs d’accusation, dont celui de complot en vue de violer les contrôles à l’exportation américains , dans le cadre d’un stratagème visant à exporter illégalement vers la Chine des serveurs équipés de puces d’IA Nvidia de pointe.

La demande pour ses serveurs est restée solide malgré ces problèmes. En août , la société a prévu pour l’exercice 2027 un chiffre d’affaires compris entre 65 et 72 milliards de dollars, bien au-dessus de l’estimation moyenne des analystes de 52,50 milliards de dollars, alors que les clients continuent d’augmenter leurs dépenses en centres de données dédiés à l’IA.