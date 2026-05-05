Super Micro n'atteint pas ses prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Super Micro Computer SMCI.O a déçu les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du troisième trimestre mardi, signe que les contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement et la concurrence acharnée mettaient à rude épreuve sa capacité à répondre à la demande massive pour ses serveurs optimisés pour l'IA.

La société a annoncé un chiffre d'affaires de 10,24 milliards de dollars pour le trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 12,33 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.