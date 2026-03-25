Super Micro est poursuivie par des actionnaires en raison des poursuites pénales engagées contre son cofondateur et d'autres personnes en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Les actionnaires de Super Micro Computer

SMCI.O ont poursuivi le fabricant de serveurs de la Silicon Valley mercredi, l'accusant d'avoir commis une fraude boursière en dissimulant sa dépendance à l'égard des ventes à la Chine qui violaient les lois américaines sur l'exportation, ce qui a conduit à des accusations criminelles de contrebande impliquant des puces Nvidia NVDA.O contre un cofondateur et deux autres personnes liées à l'entreprise.

Dans une proposition de recours collectif déposée devant le tribunal fédéral de San Francisco, les actionnaires affirment que Super Micro a surestimé ses perspectives commerciales et gonflé le cours de ses actions en omettant sciemment de divulguer qu'une part importante des ventes de serveurs était destinée à des entreprises en Chine et que la société présentait des faiblesses importantes en matière de conformité avec les lois sur le contrôle des exportations. Le 20 mars, les actions de Super Micro ont chuté de 33 % après l'annonce, la veille, de l'inculpation de Yih-Shyan Liaw, cofondateur et directeur, de Ruei-Tsang Chang, directeur des ventes à Taïwan, et de Ting-Wei Sun, entrepreneur. La baisse a fait disparaître environ 6,1 milliards de dollars de la valeur boursière de la société basée à San Jose, en Californie, et Liaw a démissionné du conseil d'administration de Super Micro.

Les autres défendeurs dans le procès civil sont le directeur général Charles Liang et le directeur financier David Weigand. Super Micro n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Dans le cadre de l'affaire pénale, les procureurs ont déclaré que Liaw et Chang avaient ordonné à une société anonyme d'Asie du Sud-Est d'acheter des serveurs équipés de puces Nvidia et que la société avait acheté pour 2,5 milliards de dollars de serveurs en 2024 et 2025.

Super Micro a déclaré qu'elle coopérait avec le gouvernement et que la conduite criminelle présumée violait ses politiques. Ni Super Micro ni Nvidia n'ont été inculpés, et Nvidia n'est pas défenderesse dans l'action en justice intentée par les actionnaires.

Il est courant que des actionnaires intentent des actions en justice contre des entreprises après que des nouvelles négatives inattendues ont fait chuter le cours de leurs actions.

La plainte déposée mercredi vise à obtenir des dommages et intérêts non spécifiés pour les investisseurs de Super Micro entre le 30 avril 2024 et le 19 mars 2026.