Super Micro en hausse grâce à l'expédition des racks NVL72 de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Le titre de Super Micro Computer SMCI.O , fabricant de serveurs d'IA, progresse de 1,9 % à 42,32 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique qu'elle expédie désormais les racks NVL72 de Nvidia NVDA.O , qui intègrent 72 processeurs graphiques Rubin et 36 processeurs centraux Vera dans un rack à refroidissement liquide

** Les racks intègrent les unités de distribution de refroidissement en ligne de SMCI ainsi que des échangeurs thermiques en option au niveau de la porte arrière pour évacuer la charge thermique résiduelle

** SMCI affiche une hausse de 41,9 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture