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Super Micro en forte hausse après avoir publié des prévisions optimistes pour le premier trimestre, portées par une forte demande en matière d'IA
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 13:16

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions d' SMCI.O , fabricant de serveurs d'IA Super Micro Computer, bondissent de 12,4% à 36,45 dollars avant l'ouverture du marché

** SMCI prévoit pour le premier trimestre un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire supérieurs aux estimations, ce qui témoigne de la résilience de la demande en centres de données dédiés à l'IA malgré la forte correction subie la semaine dernière par les valeurs du secteur de l'IA

** La société prévoit pour un chiffre d’affaires au premier trimestre compris entre 18,5 et 19,5 milliards de dollars, supérieur aux attentes des analystes qui s’élevaient à 15,23 milliards de dollars — données compilées par LSEG

** SMCI revoit à la hausse ses prévisions de marge bénéficiaire pour le premier trimestre, la situant désormais entre 12% et 12,5%, contre une estimation précédente comprise entre 10,4% et 10,8%

** J.P. Morgan estime que les résultats de SMCI, soutenus par la demande en IA, pourraient être de bon augure pour ses concurrents Dell DELL.N et Hewlett Packard Enterprise HPE.N , même si les investisseurs se concentreront sur la pérennité de l’amélioration de sa marge

** Les concurrents DELL et HPE progressent respectivement de 5,1% et 4,2%

** À la clôture d'hier, SMCI affichait une hausse de près de 11% depuis le début de l'année, contre une progression de 13,7% pour l'indice Nasdaq Composite .IXIC

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HP ENTERPRISE
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NASDAQ Composite
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SUPER MICRO
32,4700 USD NASDAQ +1,15%
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