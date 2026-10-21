Super Micro en forte hausse après avoir publié des prévisions optimistes pour le premier trimestre, portées par une forte demande en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions d' SMCI.O , fabricant de serveurs d'IA Super Micro Computer, bondissent de 12,4% à 36,45 dollars avant l'ouverture du marché

** SMCI prévoit pour le premier trimestre un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire supérieurs aux estimations, ce qui témoigne de la résilience de la demande en centres de données dédiés à l'IA malgré la forte correction subie la semaine dernière par les valeurs du secteur de l'IA

** La société prévoit pour un chiffre d’affaires au premier trimestre compris entre 18,5 et 19,5 milliards de dollars, supérieur aux attentes des analystes qui s’élevaient à 15,23 milliards de dollars — données compilées par LSEG

** SMCI revoit à la hausse ses prévisions de marge bénéficiaire pour le premier trimestre, la situant désormais entre 12% et 12,5%, contre une estimation précédente comprise entre 10,4% et 10,8%

** J.P. Morgan estime que les résultats de SMCI, soutenus par la demande en IA, pourraient être de bon augure pour ses concurrents Dell DELL.N et Hewlett Packard Enterprise HPE.N , même si les investisseurs se concentreront sur la pérennité de l’amélioration de sa marge

** Les concurrents DELL et HPE progressent respectivement de 5,1% et 4,2%

** À la clôture d'hier, SMCI affichait une hausse de près de 11% depuis le début de l'année, contre une progression de 13,7% pour l'indice Nasdaq Composite .IXIC