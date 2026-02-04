 Aller au contenu principal
Super Micro Computer grimpe en flèche grâce au relèvement de ses prévisions de recettes
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 13:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions du fabricant de serveurs Super Micro Computer SMCI.O ont augmenté de 10 % à 32,65 $ avant le marché, après que la société ait revu à la hausse ses prévisions de revenus annuels

** SMCI prévoit un chiffre d'affaires d'au moins 40 milliards de dollars pour l'exercice 2026, contre 36 milliards de dollars précédemment, grâce à la forte demande de serveurs optimisés pour l'IA

** La société s'est imposée comme l'un des principaux bénéficiaires du boom de l'IA générative, travaillant en étroite collaboration avec Nvidia NVDA.O et AMD AMD.O .

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 12,68 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 10,23 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** La société prévoit un chiffre d'affaires d'environ 12,3 milliards de dollars pour le troisième trimestre, ce qui est également supérieur aux prévisions de 10,17 milliards de dollars

** A la dernière clôture, l'action SMCI a augmenté de 1,3 % depuis le début de l'année, après une baisse d'environ 4 % en 2025

