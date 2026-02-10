Législatives au Japon: le parti de Takaichi remporte la majorité des deux tiers

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi à Tokyo, le 10 février 2026 ( JIJI Press / STR )

Le Parti libéral-démocrate (PLD) de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a remporté 315 sièges lors des élections législatives anticipées de dimanche, obtenant à lui seul une majorité des deux tiers à la chambre basse du Parlement, selon les résultats officiels publiés mardi.

Ce score est le meilleur de l'histoire du PLD et renforce la dirigeante ultra-conservatrice pour la mise en œuvre son programme de ralcne budgétaire au cours des quatre prochaines années dans l'archipel de 123 millions d'habitants.

Devenue en octobre la première femme à la tête du Japon et surfant depuis sur un état de grâce, Mme Takaichi avait dissout fin janvier la chambre basse du Parlement où sa coalition gouvernementale avait tout juste la majorité.

Composition de la chambre basse du Parlement japonais après les élections anticipées du 8 février 2026 ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

Pari largement gagné: avec 315 sièges, le PLD obtient une majorité des deux-tiers au Parlement, atteignant même 351 sièges sur les 465 que compte la chambre basse avec son partenaire Ishin (Parti pour l'innovation, centre droit), selon les données du ministère de l'Intérieur.

Lors de la précédente législature, le PLD ne comptait que 198 sièges, tandis que Ishin en détenait 34.

Les élections ont également vu le parti anti-immigration Sanseito augmenter son nombre de sièges, passant de deux à quinze, selon les résultats.

La nouvelle Alliance centriste pour la réforme, formée par le principal parti d'opposition, le Parti démocrate constitutionnel (centre gauche), et l'ancien partenaire du PLD, le petit parti bouddhiste Komeito, a subi une débâcle cuisante, son nombre de sièges s'effondrant de 167 à 49.

Le nombre de femmes élues à la chambre basse diminue lui de 73 à 68, selon les résultats officiels.

Mme Takaichi a été chaleureusement félicitée par le président américain Donald Trump, qu'elle doit rencontrer mi-mars à Washington.

Cette victoire l'inscrit dans le sillage de son mentor Shinzo Abe (Premier ministre en 2006-2007 puis 2012-2020) qui avait profondément marqué le pays par ses positions nationalistes et son programme économique comprenant notamment des relances budgétaires.

Historique de la part des sièges remportés aux élections législatives par le Parti libéral-démocrate japonais à la chambre basse du Parlement depuis la création du parti ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

Son arrivée au pouvoir a toutefois avivé des tensions avec la Chine, Sanae Takaichi ayant laissé entendre en novembre que Tokyo pourrait intervenir militairement en cas d'attaque contre Taïwan, dont Pékin revendique la souveraineté.

Les marchés financiers ont salué le succès de Mme Takaichi dimanche mais pourraient s'inquiéter d'un dérapage des finances publiques et du colossal endettement du pays si elle multiplie les mesures budgétaires pour doper la quatrième économie mondiale.

Renforcée par la perspective de dépenses budgétaires accrues et de cadeaux fiscaux, la Bourse de Tokyo a bondi de plus de 5% en séance lundi, et continuait de grimper à de nouveaux niveaux record mardi, l'indice vedette Nikkei gagnant 2,45% vers 01H50 GMT.