Super Micro Computer en hausse grâce à des prévisions optimistes concernant son chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** L'action du fabricant de serveurs d'IA Super Micro Computer SMCI.O a progressé d'environ 8 % à 34,11 dollars lors des négociations après clôture, grâce à des prévisions optimistes

** La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 65 et 72 milliards de dollars pour l'exercice 2027, dépassant les estimations de 52,50 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société table sur un chiffre d’affaires au premier trimestre compris entre 14,5 et 15,5 milliards de dollars, supérieur aux estimations de 11,68 milliards de dollars, et sur un bénéfice net ajusté par action compris entre 1,01 et 1,10 dollar, au-dessus des attentes de 76 cents

** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'élève à 11,12 milliards de dollars, contre 5,8 milliards il y a un an, tandis que le bénéfice net ajusté par action, à 1,70 dollar, dépasse les estimations de 96 cents

** Le cours de l'action a progressé d'environ 8 % depuis le début de l'année