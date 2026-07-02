Super Micro annonce que deux de ses employés taïwanais ont été placés en détention dans le cadre d'une enquête concernant ses serveurs d'IA

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* Super Micro, société cotée aux États-Unis, indique que deux de ses employés taïwanais ont été placés en détention dans le cadre d'une enquête concernant la vente de ses produits d'intelligence artificielle

* Super Micro indique que deux autres membres de son personnel taïwanais ont été libérés sous caution

* Le parquet taïwanais enquête sur des exportations illégales présumées vers la Chine de serveurs d'IA de pointe

par Wen-Yee Lee

Super Micro SMCI.O a déclaré mercredi que deux employés de sa filiale taïwanaise avaient été placés en détention provisoire dans l’attente d’une audience et que deux autres avaient été libérés sous caution après avoir été interrogés par les procureurs taïwanais enquêtant sur l’exportation illégale présumée de serveurs d’IA de pointe équipés de puces Nvidia NVDA.O .

Ces serveurs sont fabriqués par Super Micro et contiennent des puces Nvidia , qui sont soumises à des contrôles à l’exportation américains interdisant leur exportation vers la Chine.

Ces quatre employés faisaient partie des six personnes interrogées en début de semaine, lorsque le parquet du district de Keelung, à Taïwan, a annoncé avoir lancé une deuxième série de perquisitions dans le cadre de l’enquête.

Ces six personnes ont été interrogées au sujet de faits présumés de falsification de documents et d’abus de confiance, a-t-il précisé, ajoutant que des perquisitions avaient été menées dans 12 lieux, notamment au domicile des six suspects et dans les locaux de trois entreprises.

Les entreprises perquisitionnées étaient Super Micro Taiwan, Albatron Technology 5386.TWO , le distributeur de Super Micro à Taïwan, et Chief Telecom 6561.TWO , un opérateur de centres de données.

Dans une lettre adressée mercredi à ses clients aux États-Unis, Matthew Thauberger, directeur des recettes de Super Micro, a déclaré que les quatre employés avaient été interrogés le 29 juin dans le cadre de ce qu’il a décrit comme une enquête taïwanaise concernant la vente de produits de la société à une entreprise technologique à Taïwan.

« Deux des quatre employés ont été placés en détention provisoire dans l’attente d’une audience, et les deux autres ont été libérés sous caution », a écrit M. Thauberger dans cette lettre.

«Super Micro n’est pas visée par cette enquête », a-t-il précisé, ajoutant que l’entreprise collaborait avec les autorités taïwanaises depuis plusieurs mois.

M. Thauberger a précisé que l’entreprise avait permis aux autorités taïwanaises d’accéder aux bureaux et aux appareils électroniques des employés et avait immédiatement mis les quatre employés en congé administratif, dans l’attente des conclusions de l’enquête.

En mai, les procureurs taïwanais avaient lancé la première phase de l’enquête, en plaçant en détention trois personnes soupçonnées d’avoir illégalement exporté des serveurs d’IA haut de gamme de Super Micro, équipés de puces Nvidia. Ces trois personnes sont toujours en détention.

Dans un communiqué publié en mai, Super Micro a déclaré avoir coopéré avec les autorités taïwanaises dans le cadre d’une enquête sur le détournement présumé de ses serveurs d’IA vers le marché chinois soumis à des restrictions. Cette coopération a conduit à la saisie de 50 serveurs, a indiqué l’entreprise, ajoutant qu’ils avaient été acquis de manière frauduleuse après avoir été vendus à un revendeur agréé.

En mars, le ministère américain de la Justice a inculpé trois personnes liées à Super Micro, dont l’un de ses cofondateurs, pour avoir contribué à faire passer en contrebande vers la Chine au moins 2,5 milliards de dollars de technologies américaines d’IA, en violation des lois américaines sur les exportations.

Géant des semi-conducteurs, Taïwan est le premier producteur mondial de puces de pointe utilisées dans les applications d’IA.

Taïwan a renforcé ses contrôles à l’exportation ces dernières années afin d’empêcher que des technologies de pointe et un savoir-faire ne parviennent en Chine, qui revendique cette île gouvernée démocratiquement comme faisant partie de son territoire malgré les vives objections de Taïwan.