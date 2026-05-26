 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sunshine Silver prévoit de lever 330 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 14:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société minière et d'affinage Sunshine Silver Mining & Refining Company prévoit de lever jusqu'à 330 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé mardi cette société spécialisée dans l'exploitation de l'argent.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 228,9 +0,68%
HAFFNER ENERGY
0,2595 -18,78%
DBT
0,19 +111,11%
Pétrole Brent
97 -2,29%
SOITEC
157,55 -5,49%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank