SunPower nomme Wendell Laidley au poste de directeur financier, les actions baissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 février - ** Les actions de la société solaire SunPower
SPWR.O chutent d'environ 3 % à 1,50 $
** La société nomme Wendell Laidley au poste de directeur financier
** Le directeur général T.J. Rodgers explique que la recherche d'un directeur financier a duré environ un an, car il s'agissait de trouver un candidat ayant une expérience de la Silicon Valley, disposé à s'installer à Salt Lake City et possédant des antécédents dans le secteur de l'énergie solaire
** À court terme, l'accent est mis sur l'intégration des systèmes, Laidley étant chargé de consolider les multiples plates-formes ERP/logiciels héritées afin de rationaliser les rapports et processus financiers
** En 2025, SPWR a baissé de 12,3 %
