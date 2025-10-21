SunPower en hausse grâce à des résultats trimestriels positifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions du fournisseur de services solaires SunPower SPWR.O augmentent de 11,4 % à 1,94 $ ** SPWR annonce un bénéfice d'exploitation ajusté de 3,12 millions de dollars, contre une perte de 7 millions de dollars l'année dernière ** La société affiche un chiffre d'affaires de 70 millions de dollars, contre 67,5 millions de dollars au trimestre précédent

** Pour le quatrième trimestre, nous prévoyons une nouvelle croissance du chiffre d'affaires à 83,3 millions de dollars et un bénéfice d'exploitation de 3,56 millions de dollars", a déclaré le directeur général T.J. Rodgers

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 2,2 % depuis le début de l'année