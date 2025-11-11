Sunoco Corp obtient une note d'achat, Citi initie une couverture

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Citi initie la couverture de Sunoco Corp

SUNC.N avec une note d'achat; fixe l'objectif de cours à 65 $, reflétant une hausse d'environ 31,45 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage est optimiste quant à la croissance et à la rentabilité du distributeur de carburant Sunoco LP SUN.N .

** Sunoco Corp possède des parts de Sunoco LP

** "Nous nous attendons à ce que la valorisation reflète largement celle de SUN - bien que sa valorisation par rapport à SUN puisse dépendre de la durée de l'équivalence du dividende de SUNC par rapport à SUN et de la demande pour la configuration fiscale plus simple" - Citi

** Citi s'attend à ce que les fondamentaux de SUN soient le principal moteur de la performance de SUNC