Sunny Asset Management va racheter Lonvia Capital

(AOF) - Sunny Asset Management a annoncé, sous réserve de l'approbation de l'AMF, l'acquisition de Lonvia Capital, société de gestion spécialisée dans les petites et moyennes valeurs européennes. Cette opération est présentée comme "une étape clé dans la stratégie de croissance de Sunny AM après le rachat de Pléiade AM début 2025 et le partenariat stratégique noué avec Quadrille Capital". Sunny AM explique que les stratégies existantes de Lonvia viendront renforcer sa gamme actions, en particulier sur les thématiques de la croissance et de l'innovation.

"Après avoir lancé sa 'practice Tech' début 2025 avec l'acquisition de Pléiade AM et le partenariat avec Quadrille Capital, Sunny AM poursuit son développement avec l'acquisition d'une société spécialisée dans les small caps européennes de croissance. Sans être exclusivement orientée vers la tech, cette expertise enrichit naturellement cet univers, en apportant une exposition accrue aux entreprises innovantes et technologiques européennes", a déclaré Christophe Tapia, directeur général et fondateur de Sunny AM.