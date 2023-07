- La société de gestion française Sunny Asset Management s’apprête à absorber SPPI Finance, selon les informations de L’Agefi. Un projet commun de fusion a été déposé en ce sens fin juin. SPPI Finance avait été agréée en tant que société de gestion de portefeuille par l’AMF en 2007. La société, établie dans la gestion d’actifs et la gestion privée, est issue de la filialisation de l’activité de gestion privée de Schelcher Prince Gestion et compte cinq fonds. Selon le projet commun de fusion, l’actif transféré de SPPI Finance à Sunny AM s’élève à 6,4 millions d’euros et son passif à 2,3 millions d’euros. Sunny AM procédera à une augmentation de capital à hauteur de 333.333,50 euros via la création d’actions ordinaires nouvelles. Contactées par L’Agefi, les deux sociétés n’ont pas donné suite.

Adrien Paredes-Vanheule