Sunny AM propose un fonds daté sur l’obligataire américain

Sunny AM, une société de gestion indépendante qui gère 1,3 milliard d’euros d’encours, officialise le démarrage d’un fonds daté obligataire sous le nom de Sunny US Corporate 2031. Dans un communiqué de presse publié le 27 octobre, le gestionnaire français souhaite permettre aux «portefeuilles obligataires européens» de se diversifier avec du dollar, du crédit d’entreprise américaine et des niveaux de taux supérieurs.

Géré par Kévin Gameiro, co-responsable de gestion obligataire, ce nouveau véhicule s’appuie sur une centaine de lignes, qui comporte 75% d’émetteurs américains et 25% de sociétés européennes émettant sur le marché américain en dollar. Sunny AM anticipe trois moteurs de performance avec «la baisse anticipée des taux directeurs» aux Etats-Unis, «l’effet devise lié au dollar» et «le niveau attractif des rendements sur le marché high yield américain» .

Depuis quelques années, l’entreprise s’intéresse de plus en plus aux marchés américains avec le lancement du fonds Sunny North America ou encore le partenariat avec Quadrille Capital . Cette collaboration offre un accès privilégié à la recherche de la société d’investissement sur les marchés non-cotés américains à Sunny AM.

Bastien Boname