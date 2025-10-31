 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 152,50
-0,21%
Indices
Chiffres-clés

Sunny AM propose un fonds daté sur l’obligataire américain
information fournie par Agefi Asset Management  31/10/2025 à 08:15

Sunny AM, une société de gestion indépendante qui gère 1,3 milliard d’euros d’encours, officialise le démarrage d’un fonds daté obligataire sous le nom de Sunny US Corporate 2031. Dans un communiqué de presse publié le 27 octobre, le gestionnaire français souhaite permettre aux «portefeuilles obligataires européens» de se diversifier avec du dollar, du crédit d’entreprise américaine et des niveaux de taux supérieurs.

Géré par Kévin Gameiro, co-responsable de gestion obligataire, ce nouveau véhicule s’appuie sur une centaine de lignes, qui comporte 75% d’émetteurs américains et 25% de sociétés européennes émettant sur le marché américain en dollar. Sunny AM anticipe trois moteurs de performance avec «la baisse anticipée des taux directeurs» aux Etats-Unis, «l’effet devise lié au dollar» et «le niveau attractif des rendements sur le marché high yield américain» .

Depuis quelques années, l’entreprise s’intéresse de plus en plus aux marchés américains avec le lancement du fonds Sunny North America ou encore le partenariat avec Quadrille Capital . Cette collaboration offre un accès privilégié à la recherche de la société d’investissement sur les marchés non-cotés américains à Sunny AM.

Bastien Boname

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • CREDIT AGRICOLE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    CREDIT AGRICOLE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 31.10.2025 08:13 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )
    Gilead signale un "fort départ" de Yeztugo (anti-VIH) au 3e trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 31.10.2025 08:12 

    Le laboratoire américain Gilead Sciences a signalé jeudi un "fort départ" des ventes du Yeztugo, un nouveau traitement préventif contre le virus du sida (VIH) plus simple à administrer qui était très attendu. Ce traitement, appelé Yeytuo en Europe, ne requiert ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 31.10.2025 08:12 

    * SCOR SCOR.PA a fait état vendredi d'un résultat net au-dessus des attentes au troisième trimestre, le groupe de réassurance soulignant la performance de toutes ses lignes de métier. * SPIE SPIE.PA a fait état vendredi d'une hausse de 5,4% de sa production sur ... Lire la suite

  • ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    Apple déçoit sur l'iPhone mais séduit sur sa rentabilité
    information fournie par Boursorama avec AFP 31.10.2025 08:11 

    Apple a fait état jeudi de ventes d'iPhone décevantes durant le quatrième trimestre de son exercice décalé (clôturé fin septembre) mais le marché a surtout retenu le haut niveau de rentabilité affiché par le groupe californien. Les ventes d'iPhone ont manqué la ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank