Sunny AM : Bertrand Prince nommé directeur de la gestion obligataire

(Zonebourse.com) - Sunny AM annonce l'arrivée de Bertrand Prince au poste de directeur de la gestion obligataire. Cette nomination marque une nouvelle étape dans le développement de la société de gestion et renforce son expertise historique sur les marchés obligataires.

Chez Sunny AM, Bertrand Prince aura pour mission de piloter l'ensemble de l'activité de gestion obligataire, de poursuivre le développement des stratégies de gestion et d'accompagner la croissance de la société auprès des investisseurs institutionnels, partenaires et clients privés.

Fort de 25 années d'expérience au sein de Schelcher Prince Gestion (groupe Arkéa), Bertrand bénéficie d'une expertise reconnue des marchés de taux et du crédit. Au cours de sa carrière, il a géré jusqu'à 3 milliards d'euros d'encours et contribué au développement d'une gamme flexible

obligataire de référence.

Il s'est notamment illustré par des performances particulièrement robustes et une gestion reconnue pour sa régularité ainsi que sa maîtrise du risque, notamment à travers le fonds Schelcher Optimal Income. Il a également démontré sa capacité à développer des stratégies à forte traction commerciale avec le fonds Schelcher Short Term, dont les encours sont passés de 100 MEUR en 2020 à 1,5 MdEUR en 2025.

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