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Suncor signale un problème d'électricité à la raffinerie de Commerce City, au Colorado, le 16 décembre
information fournie par Reuters18/12/2023 à 03:45

SUNCOR ENERGY INC SU.TO :

* RAPPORT SUR UN PROBLÈME D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE LE 16 DÉCEMBRE À LA RAFFINERIE DE COMMERCE CITY

* LES RAPPORTS S'ATTENDENT À UNE AUGMENTATION DU BRÛLAGE À LA TORCHE (DES FLAMMES PROVENANT DES TOURS D'ÉQUIPEMENT) PENDANT QUE NOUS TRAVAILLONS AU REDÉMARRAGE DE L'USINE

CAPACITÉ DE LA RAFFINERIE: 103 000 BARILS PAR JOUR

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