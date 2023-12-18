Suncor signale un problème d'électricité à la raffinerie de Commerce City, au Colorado, le 16 décembre

SUNCOR ENERGY INC SU.TO :
* RAPPORT SUR UN PROBLÈME D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE LE 16 DÉCEMBRE À LA RAFFINERIE DE COMMERCE CITY
* LES RAPPORTS S'ATTENDENT À UNE AUGMENTATION DU BRÛLAGE À LA TORCHE (DES FLAMMES PROVENANT DES TOURS D'ÉQUIPEMENT) PENDANT QUE NOUS TRAVAILLONS AU REDÉMARRAGE DE L'USINE
CAPACITÉ DE LA RAFFINERIE: 103 000 BARILS PAR JOUR
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