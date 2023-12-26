Suncor signale un incendie à la raffinerie de Commerce City, au Colorado, le 22 décembre

SUNCOR ENERGY INC SU.TO :
* DES RAPPORTS ONT RÉPONDU À UN PETIT INCENDIE À L'USINE 1 DE LA RAFFINERIE DE COMMERCE CITY DANS L'APRÈS-MIDI DU 22 DÉCEMBRE
* L'ÉQUIPE D'INTERVENTION D'URGENCE A ÉTEINT L'INCENDIE
* AUCUN BLESSÉ N'EST À DÉPLORER
* LES MONITEURS D'AIR N'ONT PAS INDIQUÉ DE PROBLÈMES AIGUS DE SANTÉ PUBLIQUE
CAPACITÉ DE LA RAFFINERIE: 103 000 BARILS PAR JOUR
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