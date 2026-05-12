Suncor indique qu'une coupure de courant a provoqué un arrêt imprévu de l'exploitation de la raffinerie de Commerce City

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Suncor Energy SU.TO a déclaré mardi qu'une coupure de courant due à un tiers, survenue le 11 mai, avait provoqué un arrêt opérationnel imprévu de sa raffinerie de Commerce City, dans le Colorado, d'une capacité de 98.000 barils par jour.

La société a indiqué que l'installation était en phase de démarrage et que de la fumée ou une augmentation des torchages pourraient être visibles.