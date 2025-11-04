Suncor Energy dépasse son bénéfice trimestriel grâce à une augmentation de la production et à des marges de raffinage élevées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tout au long de l'article)

La société pétrolière et gazière intégrée canadienne Suncor Energy SU.TO a dépassé les estimations de bénéfices du troisième trimestre mardi, la hausse de la production et les fortes marges de raffinage ayant permis de compenser la baisse des prix.

La demande et les marges des raffineurs se redressent après l'effondrement de l'année dernière, lorsque les bénéfices ont diminué par rapport aux sommets atteints après la pandémie et en raison des perturbations de l'approvisionnement dues à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le secteur du raffinage et de la commercialisation de la société a déclaré un bénéfice d'exploitation ajusté de 894 millions de dollars canadiens (637,48 millions de dollars), en hausse d'environ 85 % par rapport à l'année précédente.

Les ventes de produits raffinés ont augmenté de 5,6 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre un niveau record de 646 800 barils par jour, tandis que le taux d'utilisation des raffineries était de 106 %, contre 105 % l'année précédente.

La société a également bénéficié d'une augmentation de la production en amont, qui s'est élevée à 870 000 bpj au cours du trimestre, soit une hausse de 5 % par rapport à l'année précédente.

Les producteurs de pétrole canadiens bénéficient de l'extension de l'oléoduc Trans Mountain, qui leur ouvre l'accès aux marchés mondiaux et réduit leur dépendance à l'égard du réseau d'oléoducs américain.

La production a contribué à compenser la baisse des prix du pétrole, qui ont chuté d'environ 14 % pour atteindre 69,10 dollars le baril, après que l'OPEP+ a accéléré les hausses de production et a fait part de ses inquiétudes quant à la surabondance de l'offre.

La société a également relevé ses prévisions de production pour l'année en cours d'environ 3 %, le débit de ses raffineries d'environ 7 % et ses ventes de produits raffinés d'environ 8 %, au point médian.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 1,48 $CAN par action pour le trimestre terminé le 30 septembre, comparativement à l'estimation moyenne des analystes de 1,08 $CAN par action, selon les données compilées par LSEG.

(1 $ = 1,4024 dollar canadien)