Suncor Energy confirme une fuite de vapeur au site de sables bitumineux Firebag et affirme que l'incident est résolu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amanda Stephenson

* La société canadienne Suncor Energy SU.TO a confirmé mercredi qu'une fuite de vapeur incontrôlée s'était produite la semaine dernière dans un puits de son site de sables bitumineux Firebag, dans le nord de l'Alberta.

* Un porte-parole de Suncor a déclaré que le problème du puits est maintenant résolu et que la production du site n'est pas affectée. Firebag produit jusqu'à 215 000 barils par jour, selon le site Web de Suncor.

* Suncor a déclaré que le dégagement de vapeur a entraîné la formation d'un "brouillard" qui est tombé sur la plate-forme de forage associée et qui a migré vers une propriété située à l'extérieur du site de Firebag.

* La société n'a pas précisé la cause de l'incident ni la durée des opérations de nettoyage.

* L'autorité de régulation de l'énergie de l'Alberta a déclaré mercredi qu'elle se trouvait sur le site de Firebag pour s'assurer du respect de la réglementation.

* Firebag est une exploitation de sables bitumineux in situ, ce qui signifie que la vapeur est utilisée pour détacher le bitume lourd afin qu'il puisse être pompé à la surface par le biais de puits.

* L'année dernière, Cenovus CVE.TO , la rivale de Suncor, a également signalé un dégagement de vapeur incontrôlé. Dans le cas de Cenovus, l'incident a contraint la société à interrompre temporairement la production à son installation de Rush Lake 2 en Saskatchewan.