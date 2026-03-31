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Suncor augmente son plan de rachat pour 2026 à 2,87 milliards de dollars
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 16:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du paragraphe 2)

Le producteur canadien de sables bitumineux Suncor Energy SU.TO a annoncé mardi une augmentation de plus de 20 % de son plan annuel de rachat d'actions à 4 milliards de dollars canadiens (2,87 milliards de dollars) pour 2026.

Elle a également estimé à environ 400 000 barils par jour la capacité de production future à un coût moyen de 30 000 dollars canadiens par baril coulant.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la production en amont augmente d'environ 100 000 barils par jour d'ici 2028 et qu'elle prévoyait d'augmenter la capacité nominale du réseau de raffinage de 10 % pour la porter à 511 000 barils par jour.

(1 $ = 1,3936 dollar canadien)

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