Suncor augmente de plus de 20 % ses prévisions de rachat d'actions pour 2026

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Suncor Energy SU.TO a déclaré mardi qu'elle augmentait ses rachats d'actions annuels de plus de 20 % pour atteindre une projection révisée de 4 milliards de dollars canadiens (2,87 milliards de dollars) pour 2026.

(1 $ = 1,3936 dollar canadien)