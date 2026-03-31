Suncor augmente de plus de 20 % ses prévisions de rachat d'actions pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Suncor Energy SU.TO a déclaré mardi qu'elle augmentait ses rachats d'actions annuels de plus de 20 % pour atteindre une projection révisée de 4 milliards de dollars canadiens (2,87 milliards de dollars) pour 2026.
(1 $ = 1,3936 dollar canadien)
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