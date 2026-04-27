Sun Pharma va racheter le laboratoire pharmaceutique américain Organon pour 11,75 milliards de dollars, dans le cadre de la plus importante transaction pharmaceutique jamais réalisée en Inde

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* Sun Pharma va racheter Organon pour 14 dollars par action

* La transaction est évaluée à 11,75 milliards de dollars, dette comprise

* Les actions progressent de 8 %

(Ajout de la clôture de Sun Pharma, de l'évolution du cours de l'action Organon; paragraphes 6 et 9) par Kashish Tandon et Rishika Sadam

Sun Pharmaceutical Industries SUN.NS va racheter le laboratoire pharmaceutique américain Organon & Co

OGN.N dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 11,75 milliards de dollars, dette comprise, ce qui en fait la plus importante acquisition à l'étranger jamais réalisée par une société pharmaceutique indienne.

Cette initiative intervient alors que Sun, le plus grand laboratoire pharmaceutique indien en termes de capitalisation boursière, intensifie son offensive sur les médicaments spécialisés à forte marge en se concentrant davantage sur des domaines tels que la dermatologie, l'oncologie et l'obésité afin de compenser la baisse de ses ventes aux États-Unis.

L'évolution des politiques tarifaires aux États-Unis a réduit les marges de l'un des fabricants de médicaments indiens les plus exposés au marché américain, ce qui l'a incité à garder ouverte la possibilité d'étendre sa production dans ce pays.

Bien que positive du point de vue des bénéfices, cette opération ne devrait pas modifier de manière significative la position de Sun aux États-Unis, où Organon a une présence relativement faible, a déclaré Shrikant Akolkar de Nuvama Institutional Equities.

Cette acquisition doublera le chiffre d'affaires et l'Ebitda de Sun, ajoutant 6,2 milliards de dollars de ventes avec de solides marges d'Ebitda de 30 %, a déclaré M. Akolkar, ajoutant que l'opération devrait entraîner une croissance du BPA de 30 % à 40 % d'ici l'exercice 2028.

L'action Sun Pharma a clôturé en hausse de 7 %, ce qui représente une augmentation de 271,36 milliards de roupies (et de 2,88 milliards de dollars) en valeur boursière, mais en recul par rapport à une hausse pouvant atteindre 9 % après l'annonce.

« Cela permet également à Sun d'accéder à des marchés tels que la Chine, le Brésil et d'autres régions émergentes où sa présence était jusqu'ici limitée, ce qui l'aidera à se développer en tant qu'acteur dans le domaine des médicaments de marque et des médicaments spécialisés », a ajouté l'analyste pharmaceutique.

Sun Pharma, évaluée à plus de 40 milliards de dollars, a déclaré qu'elle rachèterait Organon pour 14,00 dollars par action, soit une prime de plus de 24 % par rapport au cours de clôture du 24 avril.

L'action Organon a grimpé de 16 % à 14,06 dollars dans les échanges avant l'ouverture.

La société prévoit de financer l'opération par des liquidités et un financement bancaire engagé, Organon affichant une dette nette d'environ 8,6 milliards de dollars au 31 décembre 2025.

Pour la même période, la dette de Sun s'élevait à environ 198,4 millions de dollars et son bénéfice s'établissait à 1,16 milliard de dollars.

Grâce à un bilan solide, les inquiétudes liées à la dette devraient s'atténuer d'ici la troisième année, ce qui positionnera Sun comme un acteur plus dominant d'ici la fin de la décennie, a ajouté M. Akolkar.

Cette acquisition devrait également renforcer le portefeuille de produits de santé féminine de Sun et marquer son entrée sur le marché des biosimilaires.

Elle aura ainsi accès au portefeuille d'Organon, qui compte plus de 70 médicaments destinés à la santé des femmes et à la médecine générale vendus dans environ 140 pays, ce qui lui apportera une dimension mondiale et une activité génératrice de trésorerie stable, en complément de son pipeline de produits spécialisés. (1 $ = 94,1312 roupies) (1 $ = 94,1900 roupies)