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Summit s'envole après l'investissement de 2 milliards de dollars réalisé par AstraZeneca
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 23:55

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 septembre - ** L'action Summit Therapeutics SMMT.O affiche une hausse de 18 % à 18,2 dollars en séance prolongée

** AstraZeneca AZN.L va réaliser un investissement en capital de 2 milliards de dollars dans Summit par le biais d'actions privilégiées convertibles

** L'entreprise précise que cet investissement est convertible en actions ordinaires au prix de 18,36 dollars par action, ce qui représente une prime par rapport au cours de clôture du jour

** La société et AstraZeneca ont conclu un accord de collaboration clinique visant à évaluer l’ivonescimab en association avec le sonesitatug vedotin d’AstraZeneca dans le traitement des cancers gastro-intestinaux

** La société prévoit d’évaluer l’ivonescimab avec d’autres médicaments anticancéreux d’AstraZeneca, notamment des conjugués anticorps-médicaments

** La société indique que l'investissement d'AstraZeneca devrait être finalisé d'ici la fin de la semaine, sous réserve des conditions habituelles

** À la dernière clôture, le SMMT affichait une baisse de 11,5 % depuis le début de l'année

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